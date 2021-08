Über 300 Menschen haben sich am 7. August ohne Termin im Kreis Bad Kreuznach impfen lassen, davon 70 auf dem Marktplatz in Meisenheim. Die Kreisverwaltung spricht in einer Mitteilung von einem „sehr erfreulichen Ergebnis“.

Menschen ab zwölf Jahre hatten sich am Samstag im Impfzentrum in Bad Sobernheim sowie in Meisenheim, Kirn und Stromberg im Hunsrück spontan impfen lassen können, sie brauchten nur einen Ausweis mitzubringen. Überwiegend sei eine Erstimpfung verabreicht worden, so die Verwaltung weiter. Die Zahlen im Detail: Kirn 56 Impfungen, Meisenheim 70, Stromberg 67, Impfzentrum Bad Sobernheim 114.