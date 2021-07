Das Land Rheinland-Pfalz will den Weg zur Corona-Schutzimpfung vereinfachen. So sollen sich Impfwillige voraussichtlich von kommender Woche an das Impfzentrum aussuchen dürfen. Bislang war dies an den Wohnort gekoppelt. Außerdem denkt das Land über den Einsatz von Impfbussen nach, damit sich Menschen ohne vorherige Registrierung beispielsweise auf Marktplätzen oder in belebten Einkaufsstraßen impfen lassen können. Diese Idee werde zur Zeit noch geprüft, teilte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Donnerstag in Mainz mit.

58,6 Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des Ministeriums inzwischen einmal gegen das Coronavirus geimpft worden, 39,7 Prozent seien inzwischen vollständig geimpft. „Wir stehen kurz vor einem Wendepunkt in der Impfkampagne“, sagte Hoch. Bald werde es erstmals mehr Impfstoff als Impfwillige geben. Nach seinen Worten warten derzeit noch mehr als 27 000 Rheinland-Pfälzer auf einen Termin in einem Impfzentrum. 42 000 weitere hätten bereits einen Termin, aber noch keine Impfung bekommen.

Mehr zum Thema