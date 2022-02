Am ersten Impftag mit dem neuen Novavax-Impfstoff wurden knapp über 200 Impfdosen verabreicht. Das sagt der Impfkoordinator der Impfstelle Landau-Südliche Weinstraße, Bastian Dietrich. 267 Menschen hätten ihren Impftermin abgesagt. haben rund 267 Personen ihren Termin wieder abgesagt. Auch aus diesem Grund gibt es nun Impfungen mit dem Novavax-Vakzin auch ohne Termin – am Dienstag von 10 bis 17.45 Uhr und am Mittwoch von 8 bis 13 Uhr. Impfungen mit Biontech und Moderna gibt es wieder am Donnerstag von 10 bis 17.45 Uhr und am Freitag von 8 bis 15.45 Uhr. Nuvaxovid-Impfungen gibt es dann wieder am Mittwoch, den 9. März von 8 bis 13 Uhr.

