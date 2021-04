Unter anderem über 60-Jährige können sich im Saarland ab Donnerstagabend um 18 Uhr auf die Impfliste des Landes setzen lassen. Wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte, sind dann Anmeldungen der Priorisierungsgruppe 3 über ein Onlineportal oder per Telefon möglich. Nachdem das Gesundheitsministerium am Mittwoch bekanntgegeben hatte, nun auch für diese Gruppe Impftermine zu vergeben, hatten viele Saarländer den Angaben zufolge frühzeitig versucht, sich anzumelden.

Der Zeitpunkt der Anmeldung spielt für den Impftermin laut Gesundheitsministerium keine Rolle. Die Listeneinträge werden demnach vor der Vergabe der Termine nach dem Zufallsprinzip angeordnet, „um allen, sich auf der Liste befindlichen Personen die gleiche Möglichkeit für einen Impftermin zu ermöglichen“. Personen der Priorisierungsgruppen 1 und 2 könnten sich weiterhin eintragen.

Den Angaben zufolge kann ab dem Abend nun eine Gruppe von etwa 300 000 Bürgern Termine bekommen. Dazu gehörten auch Menschen mit bestimmten Krebsleiden, Herzkrankheiten, Asthma und anderen Krankheiten sowie Personen aus dem Lebensmitteleinzelhandel und aus der Kinder- und Jugendhilfe.

