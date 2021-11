Wegen Lieferengpässen bei Corona-Impfstoffen müssen niedergelassene Ärzte in Rheinland-Pfalz laut Hausärzteverband „flächendeckend Impftermine“ absagen. Die Praxen bekämen diese Woche nur etwa 50 Prozent der bestellten Menge von Biontech, sagte die Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Hausärzteverbands, Barbara Römer, am Freitag in Mainz. Der Impfstoff von Moderna werde zumindest noch geliefert wie bestellt. „Zuerst hieß es: genug Impfstoff für alle. Dann letzten Freitag Kontingentierung von Biontech auf maximal 30 Dosen pro Arzt und Woche und nach einem bundesweiten Proteststurm der Praxen Erhöhung des Kontingents auf maximal 48 Dosen pro Arzt und Woche“, sagte Römer. Und nun: „50 bis 60 Prozent Lieferkürzung bei Biontech. Der Zorn in der Kollegenschaft ist unbeschreiblich.“

Das Bundesgesundheitsministerium (BGM) teilte auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass vom Zeitpunkt der Bestellung bis zur Auslieferung in der Regel fünf Kalendertage vergingen. Bis Dienstagmittag müssten die Länder und Arztpraxen ihre Bestellungen aufgeben. „Ausgeliefert wird ab Montag der darauffolgenden Woche“, so das BGM. Dieser Mechanismus sei seit April bekannt: „Trotzdem haben einige Impfzentren und Praxen in dieser Woche verspätet bestellt.“ Das BMG prüfe, was nun noch kurzfristig abgearbeitet werden könne. Insgesamt würden kommende Woche knapp elf Millionen Impfdosen für Boosterimpfungen an Praxen und Impfzentren geliefert, diese Woche seien es sieben Millionen gewesen.