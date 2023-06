Silvio Berlusconi – Der Verwandler Italiens

Der mehrfacher Ministerpräsident Berlusconi ist am Montag im Alter von 86 Jahren gestorben. Der „Cavaliere“ hat die Gesellschaft des Stiefelstaates geprägt. Hier geht’s zum Artikel.

Bekommt der Kanzler eine Sonderprämie?

Es war die größte Tariferhöhung seit Jahrzehnten für rund 2,5 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die Ende April zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften ausgehandelt wurde. Dass auch sie selbst als Mitglied des Bundeskabinetts und auch der Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von dem Verhandlungsergebnis profitieren könnten, erwähnte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nicht. Hier geht’s zum Artikel.

„Air Defender“ in Rheinland-Pfalz - Ebling wirbt für Verständnis

Mit „Air Defender 2023“ hat auch in Rheinland-Pfalz die größte Luftwaffenübung seit dem Bestehen der Nato begonnen. Am Montag ging es laut Luftwaffe zunächst mit Einweisungsflügen los, der Dienstag soll der erste richtige Übungstag werden. An dem Manöver unter deutscher Führung nehmen bis zum 23. Juni 25 Nationen teil. Hier geht’s zum Artikel.

Nach Explosion bei Trauerfeier: Haftbefehl gegen Verdächtigen erlassen

Nach einer Explosion und einer anschließenden gewaltsamen Auseinandersetzung während einer Trauerfeier auf einem Friedhof im baden-württembergischen Altbach sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Welche Vorwürfe werden jetzt gegen ihn erhoben? Hier geht’s zum Artikel.

Studie: Jeder dritte junge Mann findet Gewalt gegen Frauen „akzeptabel“

In Deutschland sorgen traditionelle Rollenbilder bei jungen Männern teils für eine hohe Akzeptanz von Gewalt in der Partnerschaft. Das geht aus einer bundesweit repräsentativen Studie der Organisation Plan International Deutschland hervor, die den Funke-Zeitungen (Montagsausgaben) vorliegt. Hier geht’s zum Artikel.

Frauen-Trendsport Poledance: Neues Studio eröffnet in der Gartenstadt

Es ist Tanz, Akrobatik und Schweben, und es ist bald auch in Ludwigshafen zu Hause. Am 2. Juli eröffnet in der Gartenstadt das erste Studio für die Trendsportart Poledance. Es ist das vierte der Kette „Pole and Move“. Bis dahin haben Inhaberin Miriam Saroos und ihre Mitstreiterinnen aber noch jede Menge Arbeit vor sich. Hier geht’s zum Artikel.

Kostenlose Bahntickets: Server brechen zusammen

Der deutsch-französische Freundschaftspass für junge Menschen wurde am Montag stark nachgefragt. Mit zweifelhaftem Erfolg. Hier geht’s zum Artikel.

Verhandlung um möglichen Impfschaden abgesagt

Es sollte die bundesweit erste mündliche Verhandlung nach einer Klage wegen möglicher Impfschäden gegen den Corona-Impfstoff-Hersteller Biontech werden. Doch kurz vor Beginn sagt das Gericht den Termin ab. Wann es weitergeht, ist unklar. Hier geht’s zum Artikel.

„Edelschleuser“ am Sommerwald: Wie der Beschuldigte Betroffene getäuscht haben soll

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Schleuserkrimininalität im Zusammenhang mit den früheren Bauhilfe-Wohnblocks am Sommerwald dauern an. Der Hauptbeschuldigte ist weiter in Untersuchungshaft und scheint Betroffene mit einer scheinbaren Nähe zu deutschen Botschaften getäuscht zu haben. Hier geht’s zum Artikel.