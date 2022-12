Rheinland-Pfalz behält Maskenpflicht

Mit Blick auf die erneut aufgeflammte Diskussion über ein Ende der Corona-Einschränkungen hält Rheinland-Pfalz an der Maskenpflicht im öffentlich Nahverkehr und in den medizinischen Einrichtungen fest.

Müllabfuhr muss Grundstück nicht rückwärts anfahren

Was tun, wenn die Mülltonnen vor dem Haus aufgrund einer engen Zufahrt und Wendemöglichkeit nur schlecht von der Abfuhr erreicht werden können? Das Verwaltungsgericht Neustadt hat zu einem Fall aus dem Kreis Kusel ein Urteil gefällt.

Mutter getötet: Beschuldigter soll in Psychiatrie bleiben

Der 56-Jährige, der Anfang August in Herxheim mutmaßlich seine 82-jährige Mutter getötet hat, soll in einem psychiatrischen Krankenhaus bleiben, unabhängig davon, ob er verurteilt wird oder nicht.

Nach erneuter Blasenbildung: Tempo 30 auf Pylonbrücke

Die Pylonbrücke über den Hauptbahnhof dürfen Autofahrer nur noch mit Tempo 30 überqueren. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilte, sind im Asphalt der beiden Fahrstreifen in Richtung Bad Dürkheim rund 20 hohe Blasen gezählt worden.

Klinikum-Chef: Bin wirklich enttäuscht von Lauterbach

Krisenbedingt schreibt das Ludwigshafener Klinikum rote Zahlen. Wegen der hohen Rücklagen sieht der Geschäftsführer das relativ entspannt. Auch Corona habe seinen Schrecken verloren, meint Hans-Friedrich Günther. Was ihn wirklich auf die Palme bringt, ist der Gesundheitsminister.

Böller und Chaoten: Wer zahlt für Silvesterschäden am Auto?

Die einen lieben es, die anderen hassen es. Und wieder anderen ist die Böllerei zu Silvester egal. Doch niemand mag ein demoliertes Auto am Neujahrsmorgen. Wer zahlt für solche Schäden?

Bislang 356 Anträge wegen Corona-Impfschäden gestellt

In Rheinland-Pfalz sind bislang 356 Anträge wegen möglicher gesundheitlicher Schäden nach einer Corona-Impfung gestellt worden. Davon seien fünf Fälle positiv entschieden worden, teilte das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) am Dienstag mit.

Tagesmutter: Stadt entzieht Pflegeerlaubnis

Zum ersten Mal überhaupt, seit es Tagespflege in Frankenthal gibt, hat die Stadt Ende November einer Betreuungsperson aus formalen Gründen die Pflegeerlaubnis entzogen. Im Raum stehen weitere Vorwürfe. Die Polizei ermittelt.

Hausärzte schlagen Alarm

Der Bereich Neustadt ist in Rheinland-Pfalz Spitzenreiter bei der Anzahl der unbesetzten Hausarztsitze. Jetzt schließt in der Stadt wieder eine Praxis. Warum die Lage so schlecht ist, dazu sind die Meinungen geteilt. Nur in einem Punkt herrscht Einigkeit.