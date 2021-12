Nach dem gewaltsamen Tod einer Familie in Königs Wusterhausen (Brandenburg) sind Details aus dem Abschiedsbrief des Familienvaters bekannt geworden. Sie deuten auf Sorgen des Mannes vor einer Verhaftung wegen eines gefälschten Impfzertifikats hin.

Laut Justizangaben vom Dienstag hatte der 40-jährige Familienvater Angst, wegen der Fälschung könnte man ihm und seiner Frau die Kinder wegnehmen. Der Mann soll seine Frau, ebenfalls 40 Jahre alt, und seine drei Kinder im Alter von vier, acht und zehn Jahren getötet haben – alle waren am vergangenen Wochenende mit Schussverletzungen aufgefunden worden.

Abschiedsbrief liegt Staatsanwalt vor

Der Brief, den Ermittler im Haus der Familie fanden, liegt der Staatsanwaltschaft Cottbus vor. Demnach hatte der Mann ein Impfzertifikat für seine Frau fälschen lassen, und ihr Arbeitgeber hatte dies erfahren. Nun hatte das Paar Angst vor einer Verhaftung und dem Verlust der Kinder, wie Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Der Mann gilt laut Ermittlern als verantwortlich für die Bluttat. Er selbst habe nach der Tat Suizid begangen, ergaben erste Ermittlungen. Die Direktorin der Klinik und Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité in Berlin, Isabella Heuser, äußerte sich am Dienstag allgemein zu dieser Art von Taten: In der Regel liege bei solchen Ereignissen beim Täter eine schwere psychische Störung vor - wie wahnhafte Depression, Wahnerkrankung, aber auch eine schwere narzisstische beziehungsweise paranoide Persönlichkeitsstörung.

Telefonseelsorge



Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, etwa bei der Telefonseelsorge unter 0800 1110111.