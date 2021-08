Wer sich kommende Woche spontan gegen Corona impfen lassen möchte, kann dies im Landesimpfzentrum Landau-Südliche Weinstraße, Albert-Einstein-Straße 29, in Landau tun. Eine Erstimpfung ist montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr ohne Termin möglich. Verimpft wird vorrangig der Impfstoff der Firma Biontech. Mitzubringen sind nach Möglichkeit Impfausweis, Personalausweis und, falls vorhanden, Krankenkassenkarte. Außerdem sind zwei Termine „After-Work-Impfen“ anberaumt: am Dienstag, 17. August, und am Freitag, 20. August, ist das Impfzentrum bis 21 Uhr geöffnet. In Foodtrucks vor dem Gebäude können sich Hungrige am Dienstag Paninis von Weisbrod und am Freitag Burger der Gaumenfreunde kaufen.

Das Land hat außerdem einen Impfbus auf Tour geschickt. Der steht am Donnerstag, 19. August, in Offenbach: von 8 bis 12 Uhr am Penny und von 14 bis 18 Uhr am Wasgau.