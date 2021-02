Der Landrat des Kreises Bad Dürkheim, Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), sowie das Kreiskrankenhaus Grünstadt kritisieren, dass medizinisches Personal an kleinen Krankenhäusern noch nicht geimpft wurde – während an großen Häusern auch anderen Beschäftigten ohne Kontakt zu Covid-19-Patienten der Impfstoff verabreicht worden sei. „Wir wissen von Impfungen in den Verwaltungen und von Auszubildenden in den großen Krankenhäusern. Dies ist fatal“, so der CDU-Mann. Das Westpfalzklinikum in Kaiserslautern und das Klinikum in Ludwigshafen waren die Ersten in der Pfalz, die vom Land Impfstoff bekamen. In Kaiserslautern ließ sich auch Klinikums-Geschäftsführer Peter Förster impfen. Dies stieß auf Kritik, da er als Verwaltungsmann nicht an der medizinischen Front steht und altersbedingt nicht zu den Ersten gehört.

Das Gesundheitsministerium erklärte, dass wegen Lieferengpässe noch nicht alle Krankenhäuser hätten Vakzin erhalten können. Aber: „Wir schließen nicht aus, dass in begründeten Einzelfällen auch Personen geimpft wurden, die nicht zur Gruppe der höchsten Priorität gehören.“ Während in Ludwigshafen auch Beschäftigte im St. Marienkrankenhaus und in der Unfallklinik geimpft wurden, warten etwa auch das Hetzelstift (Neustadt) oder das Städtische Klinikum in Landau auf den Impfstoff. Ob Rheinland-Pfalz eine Lieferung des Astrazeneca-Vakzins erhalten hat, ließ das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium auf RHEINPFALZ-Anfrage am Sonntag unbeantwortet.