Impfdurchbrüche gehören zu einer Pandemie mit dazu, denn wo viel Virus, da viel Ansteckung. Insgesamt sind sie aber nach wie vor selten. Mit Omikron kommt jetzt eine Corona-Variante, die daran einiges ändern könnte. Deshalb sind das Boostern und die Grundimmunisierung so wichtig. Wenn sich nämlich Menschen mit Sars-Cov-2 infizieren, ist fast immer ein Ungeschützter im Spiel, obwohl die Ungeimpften bloß ein Drittel in der Gesellschaft ausmachen. Nur in einem von neun Fällen überträgt ein Geimpfter den Erreger auf einen Geimpften. Weiterlesen