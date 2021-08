Der Impfbus, der am Mittwoch, 18. August, in Germersheim Station macht, hat kurzfristig seinen Standort geändert. Er steht noch bis 18 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz im Germersheimer Gewerbegebiet in der Münchenerstraße und nicht, wie ursprünglich angekündigt, auf dem Penny-Parkplatz in der Innenstadt.