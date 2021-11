Auch in der ersten Novemberwoche sind die Impfbusse im Auftrag des Gesundheitsministeriums in Rheinland-Pfalz unterwegs. Aufgrund des Feiertags am 1.11. allerdings erst ab Dienstag. Das Deutsche Rote Kreuz bietet die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung mit Vakzinen von Biontech/Pfizer oder Johnson & Johnson impfen zu lassen. Seit dem 30. August werden an den Bussen auch Zweitimpfungen durchgeführt. Benötigt wird der Personalausweis.

In unserer interaktiven Karte finden Sie alle Termine, an denen die Impfbusse in dieser Woche Station in der Pfalz machen: