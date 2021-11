Der Impfbus hat am Dienstag am Schloss in Bad Bergzabern im Kreis Südliche Weinstraße Halt gemacht. Bei der Aktion sind rund 300 Menschen geimpft worden, wie Joachim Jahn vom örtlichen Deutschen Roten Kreuz (DRK) am Ende des Tages auf Anfrage mitteilt. „Erfreulicherweise gab es heute vergleichsweise mehr Erstimpfungen als bisher“, sagt der Vereinsvorsitzende. Die ersten Impfwilligen waren bereits gegen 7 Uhr vor Ort, zwei Stunden vor dem eigentlichen Beginn der Aktion. Diese musste allerdings kurzfristig vom Impfbus in die benachbarte Schlosshalle verlagert werden – aus Sicht des mobilen Impfteams zum Vorteil der wartenden Menschen.

