Am Samstag wird es eine große Impfaktion in der Stadtkirche Annweiler geben. Alle Plätze waren bereits kurz nach Anmeldungsbeginn ausgebucht. Damit der Tag reibungslos über die Bühne geht, hat die Verbandsgemeinde ein Verkehrskonzept ausgearbeitet. Neben den üblichen – kostenlosen – Parkplätzen in der Stadt ist das Parken an diesem Tag auch auf einem Teilbereich des Rathausplatzes erlaubt. Zudem gilt für Samstag: Die Hauptstraße (Fußgängerzone) wird von der Altenstraße bis zu Am Flitschberg als Einbahnstraße ausgewiesen. Zwischen Rathaus und Am Flitschberg wird ein Halteverbot angeordnet. Die Kirchgasse wird von Am Flitschberg bis zur Einfahrt zum Parkdeck Spitalstraße einschließlich Kirchplatz gesperrt. Die Zufahrt in die Spitalstraße wird von Am Flitschberg kommend gesperrt. Trotz der zusätzlichen Parkmöglichkeit bittet die Stadt die Besucher, zu Fuß, per Bus, Bahn oder Rad zu kommen.