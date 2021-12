In der Gartenstadt gibt es am Samstag im Haus der Gesundheit einen öffentlichen Impftermin. Menschen ab 18 Jahren können sich von 9 bis etwa 14 Uhr eine Spritze für eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung setzen lassen. Verimpft wird vor allem der Wirkstoff von Moderna, für unter 30-Jährige stehen auch einige Dosen Biontech zur Verfügung. Geplant sind zirka 500 Impfungen, wie der Mediziner Peter Uebel weiter mitteilt. Impfwillige müssen einen Impfausweis, einen Personalausweis sowie ihre Krankenversichertenkarte mitbringen. Die Auffrischungsimpfung (Booster) wird erst ab dem vollendeten fünften Monat nach der Zweitimpfung verabreicht. Das Haus der Gesundheit befindet sich in der Leininger Straße 53.