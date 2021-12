Um die Impfquote zu erhöhen, sind Sonderimpfaktionen mit geringem Aufwand für Impfwillige hilfreich. Im Alfred-Grosser-Schulzentrum in Bad Bergzabern wurden am Mittwochnachmittag in drei Stunden 200 Impfdosen verabreicht. Die Idee zu der Aktion hatte Usha Pfeiffer-Brecht. Die 46-Jährige ist Lehrerin an der Realschule plus in Dahn und war früher selbst Schülerin im Schulzentrum. Mit der Impfaktion sollte den Bad Bergzaberner Kollegen ein Stück Logistik um die Booster-Impfung abgenommen werden. Schulleiter Pete Allmann warb bei den Kolleginnen in den anderen Schulen der Kurstadt für die Aktion. Dass schließlich alle Impfdosen an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht werden konnten, hängt auch damit zusammen, dass die Aktion am kurzfristig auf das protestantische Dekanat Bad Bergzabern ausgeweitet wurde und sich auch Pfarrer und Kita-Erzieherinnen impfen lassen konnten. Die Verantwortung für die Impfaktion trug Ärztin Ulrike Frieß, die in Maxdorf eine Praxis für Schmerztherapie, Palliativmedizin und konservative Chirurgie. „Ich impfe auch in meiner Praxis“, sagt sie. Aber hauptsächlich derzeit mit Impfteams unterwegs, um Menschen in sozialen Einrichtungen, Altenheimen und Förderstätten zu impfen.