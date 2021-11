Bei der Impfaktion am Sonntag, 7. November, in der Auestraße, stehen für das freie Impfen ohne Termin ab 12 Uhr 1100 statt bisher 500 Impfdosen zur Verfügung. Das hat Mediziner und Mit-Initiator Gerald Haupt mitgeteilt. Er hat die zusätzlichen Impfdosen auch über den Kontakt zu Johannes Steiniger (CDU), Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Neustadt-Speyer, erhalten. Bei der Impfaktion am Sonntag werden zunächst rund 3000 Personen mit Termin vorfahren. Sie waren bereits zu einer früheren Impfaktion gekommen und sind jetzt zur Zweit- oder Drittimpfung eingeladen worden. Ab 12 Uhr wird das Impf-Angebot geöffnet. Wer sich mit einer der 1100 Impfdosen immunisieren lassen möchte, kann dann bei Bö Fashion vorfahren. Für die Drittimpfung müssen sechs Monate seit der zweiten Spritze vergangen sein.