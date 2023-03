Das Landgericht Halle an der Saale hat die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den suspendierten Oberbürgermeister Bernd Wiegand wegen der sogenannten Impfaffäre abgelehnt. Was ihm zur Last gelegt werde, sei keine Straftat, erklärte das Gericht am Freitag. Die Staatsanwaltschaft hatte dem parteilosen Politiker und seiner früheren Büroleiterin veruntreuende Unterschlagung und Fälschung beweiserheblicher Daten vorgeworfen. Die beiden sollen dafür gesorgt haben, dass neun Mitglieder des Krisenstabs sowie acht Stadträte schon Anfang 2021 eine Impfung gegen das Coronavirus erhielten, obwohl sie nach der damals geltenden Priorisierung keinen Anspruch darauf hatten. Das Gericht erklärte aber nun, die Verabreichung des Impfstoffs sei nicht rechtswidrig gewesen. Das Hauptverfahren gegen Wiegand und seine Büroleiterin wird damit nicht eröffnet.