Urteil: 15-Jährige darf sich gegen Willen der Mutter impfen lassen

Eine 15-Jährige darf sich gegen Corona impfen lassen, obwohl ihre Mutter das ablehnt. Ein Fall aus Pirmasens wurde jetzt höchstrichterlich entschieden. Zum Artikel

Kinder müssen nicht heißen wie der Vater, der ihre Mutter tötete

Im Fall von zwei Kindern, die nicht mehr wie ihr Vater heißen wollen, hat der Kreisrechtsausschuss nun eine Entscheidung getroffen. Der Vorgang sorgte für Aufsehen, weil der Mann die Mutter der beiden Kinder getötet hatte. Zum Artikel

Mieter müssen viel mehr zahlen – auch in Rheinland-Pfalz

Der Anstieg der Wohnungsmieten in Deutschland gewinnt an Fahrt. Im dritten Quartal kletterten die Angebotsmieten dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge im Schnitt um 5,8 Prozent zum Vorjahresquartal.Zum Artikel

Neues Stellwerk: Im Bahnhof hat die Zukunft begonnen

Im Kreis Germersheim rollen wieder die Züge, nachdem das neue elektronische Stellwerk in Wörth die Arbeit aufgenommen. Flexibilität und Zuverlässigkeit verspricht die Bahn. Und die Fahrgäste dürfen sich auf weitere Verbesserungen freuen. Zum Artikel

Pfandleihe in Neustadt: Premiere mit Dissonanzen

Drei deutsche Brüder libanesischer Herkunft haben in Neustadt ein Pfandleihhaus eröffnet. Nach den ersten Wochen zeigen sie sich im RHEINPFALZ-Gespräch zufrieden mit dem Geschäft. Nur an einer Stelle knirscht es. Zum Artikel

Weihnachtsmarkt: Qualm dringt aus Glühweinstand

Die Neustadter Feuerwehr wurde am Sonntagmorgen zum Weihnachtsmarkt in die Innenstadt gerufen. Dort drohte eine Hütte in Flammen aufzugehen. Zum Artikel

Explosionsgefahr nach Gasaustritt in der Innenstadt

In der Ludwigshafener Innenstadt ist am Montagmorgen in einem Wohn- und Geschäftshaus Gas ausgetreten. Die Gaskonzentration war laut Feuerwehr so hoch, dass Explosionsgefahr bestand. Zum Artikel

Kommentar zur Beeinflussung von Politikern: Entfesselte Lobbyisten

Der Versuch, Politiker bei ihrer Meinungsbildung zu beeinflussen, wird mit viel Geld und viel Personal betrieben. Dem muss mit maximaler Transparenz begegnet werden, kommentiert unser Korrespondent in Brüssel. Zum Artikel

Korruptionsskandal: Auch griechische Behörden ermitteln gegen Kaili

Hat Katar versucht, EU-Politiker zu korrumpieren? Der mutmaßliche Korruptionsskandal dürfte die letzte Plenatwoche des Parlaments bestimmen. Derweil werden auch griechische Behörden gegen Kaili aktiv. Zum Artikel

Video: Einfaches Weihnachtsmenü zum Nachkochen

Zu einem perfekten Weihnachtsfest gehört auch das gemütliche Beisammensein in der Familie bei einem leckeren Weihnachtsessen. Das muss, anders als oft befürchtet, nicht mal kompliziert oder besonders ausgefallen sein. Unser Video zeigt, wie’s geht. Zum Artikel

Neuer Newsletter: Das ist los im Pfälzerwald

Im neuen Newsletter „Was ist los im Pfälzerwald?“ schreiben die RHEINPFALZ-Autorinnen Judith Hörle, Michelle Pfeifer, Janina Croissant, Eckhard Buddruss, Britta Enzenauer und Rebecca Singer jeden zweiten Donnerstag über einen der schönsten Landstriche Deutschlands: den Pfälzerwald. Zum Artikel