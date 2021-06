Mit Beginn der neuen Woche hebt Rheinland-Pfalz die bisher geltende Priorisierung bei den Corona-Schutzimpfungen auf. Das bedeutet, dass sich alle, die wollen, ab Montag für eine Impfung anmelden können. Allerdings ist der Impfstoff nach wie vor knapp, zudem stehen noch viele Rheinland-Pfälzer, die einer Priogruppe angehören und sich bereits registriert haben, auf der Warteliste.

Nach Angaben von Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) erhalten die Haus-, Betriebs- und niedergelassenen Ärzte im Juni zwei Drittel der rund 1,5 Millionen Impfstoffdosen, die für das Bundesland vorgesehen sind. Die Impfzentren erhalten das restliche Drittel. Hoch rät deshalb Impfwilligen, es mit ihrer Registrierung besser bei einem Hausarzt zu versuchen als in einem der Impfzentren.

1,76 Millionen Rheinland-Pfälzer geimpft

Rund 20 Prozent der Rheinland-Pfälzer hatten in der vergangenen Woche laut Ministerium bereits die zweite Impfung erhalten, hinzu kamen noch über 1,65 Millionen Erstimpfungen.

Dem Robert Koch-Institut zufolge hatten bis einschließlich 4. Juni 43,1 Prozent der Rheinland-Pfälzer mindestens die erste Impfung erhalten, das sind demnach etwa 1,76 Millionen Menschen.

BASF impft seit April Mitarbeiter

Vorreiter bei den Impfungen durch Betriebsärzte, die flächendeckend ebenfalls an diesem Montag beginnt, ist der Chemieriese BASF in Ludwigshafen. Seit Inbetriebnahme des Impfzentrums am 14. April hätten bis einschließlich 4. Juni rund 14.500 BASF-Mitarbeitende eine Erstimpfung erhalten, teilte ein Konzernsprecher mit.

Dem Sprecher zufolge könnten sich alle Mitarbeitenden der BASF am Standort Ludwigshafen von diesem Montag an für einen Impftermin registrieren. Da die Verfügbarkeit von Impfstoff aber nach wie vor begrenzt sei, würden freie Termine zunächst Registrierten der Impfgruppe drei angeboten, die bisher keine Impfung erhalten hätten.