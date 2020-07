Die Zeiten der starken Preissteigerungen im Immobiliensektor in den bereits vergleichsweise hochpreisigen Städten der Pfalz scheinen wohl vorerst vorbei zu sein. Dafür gab es im vergangenen Jahr prozentual zweistellige Preissprünge in kleineren Gemeinden. Diese liegen regional recht nah beieinander – aber nicht, wie in der in der Vergangenheit, in der von Mietern und Käufern begehrten Vorderpfalz. Sondern die Kauf- und Mietpreise legten bemerkenswert stark in Gemeinden der West- und Nordpfalz zu, wenn auch von jeweils niedrigeren Niveaus aus als sie in der Vorder- und teils in der Südpfalz üblich sind.

Ebenso auffällig wie die Preissteigerungen im Westpfalz-Zentrum Kaiserslautern mit je nach Objekt bis zu 21 Prozent sind auch jene in kleineren Gemeinden im weiteren Umland: Kirchheimbolanden, Eisenberg, Winnweiler und Landstuhl, wo Eigenheime beziehungsweise Eigentumswohnungen zum Teil bis zu 20 Prozent teurer verkauft wurden als in den zwölf Monaten davor. In Pirmasens wurden für freistehende Eigenheime je nach Ausstattung immerhin zwischen 7 und 15 Prozent mehr aufgerufen, für Reihenhäuser bis zu 17 Prozent mehr. Das geht aus dem jetzt vorgelegten Immobilienpreisspiegel 2020 des Immobilienverbandes (IVD) West hervor, zu dem auch die Pfalz gehört.

Wichtig zu wissen: Der IVD weist in seinem jährlichen Bericht Schwerpunktpreise aus. Das sind jene Beträge, zu denen die meisten Wohnungen, Häuser und Grundstücke vermietet beziehungsweise verkauft wurden.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier