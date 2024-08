Zweifel an Boarding-House-Deal gesät

Die erste Sitzung des neuen Landauer Stadtrats endete mit einem Knall. Es ging ums Boarding-House, das zur Flüchtlingsunterkunft werden soll. Eine „vernünftige Lösung“, findet Redakteur Sebastian Böckmann in seinem Kommentar zu dem Thema.

Tödliche Seuche für Schafe

Nach der Afrikanischen Schweinepest ist nun auch die Blauzungenkrankheit in der Region angekommen. Tierhalter sind in Sorgen. Aber es gibt eine gute Nachricht.

Die Eis-Institution unterm Trifels

Das Eiscafé Chelini ist der Sommer-Treffpunkt auf dem Rathausplatz in Annweiler – und das schon seit Jahrzehnten. Wie kam die italienische Familie eigentlich in die Pfalz?

Nachhaltigkeit zahlt sich bei Brauern aus

Der Bierabsatz in Deutschland ist rückläufig, die Produktionskosten steigen. Wie schon in den vergangenen Jahren stemmt man sich bei der Park & Bellheimer AG erfolgreich gegen den Trend. Und das könnte so weiter gehen.

Organspende: Nächstes Projekt wird interaktiv

Das Thema interessiert: Die Ausstellung Interwoven in der Skylounge Sen findet viele Besucher. Doch das soll erst der Anfang sein. Was die Organisatoren weiter planen.

Mehr Zeit für das Unterrichten

Mit dem neuen Schuljahr hat die Grundschule in Hördt eine neue Schulleitung erhalten. Melanie Pinter ist nicht neu im Geschäft. Sie wechselte in Leitungsfunktion von der Domstadt in das Klosterdorf.