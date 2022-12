An Heiligabend haben die Menschen in Deutschland so viel Musik über Streamingdienste gehört wie nie zuvor. Wie das Marktforschungsinstitut GfK Entertainment am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte, wurden am 24. Dezember insgesamt 802 Millionen Abrufe verzeichnet. Am 24. Dezember 2021, dem bisherigen Rekordtag, wurden den Angaben zufolge 764 Millionen Streams erfasst.

Allein die Hits „Last Christmas“ von Wham! und „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey seien am Samstag über 5,5 beziehungsweise 5,4 Millionen Mal abgerufen worden, hieß es. Nur an Heiligabend 2021 habe „Last Christmas“ noch minimal mehr Klicks erzielt.