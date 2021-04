Die coronabedingt virtuelle Form der Hauptversammlung hat 2021 noch mehr Aktionäre der BASF vergrault als schon im vergangenen Jahr. In der Spitze waren am Donnerstag nach Angaben des Ludwigshafener Chemiekonzerns 2604 Personen in den Online-Service der Hauptversammlung eingeloggt. 2020 waren das im ebenfalls virtuellen Format noch 4362 Personen. In der letzten Hauptversammlung vor der Pandemie 2019 waren 6300 Anteilseigner physisch präsent. Die Ursache für das stark schwindende Aktionärsinteresse könnte der mangelnde Ereignischarakter der virtuellen Veranstaltung sein. Die Aktionäre müssen ihre Fragen vorab einreichen, Rede- und Meinungsbeiträge sind nicht möglich. In einem mehr als fünfstündigen Vorlesemarathon wurden Hunderte Fragen beantwortet, die von 47 Aktionären eingereicht worden waren.