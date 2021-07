Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat eine dritte Wallbox-Produktionslinie im Werk Wiesloch in Betrieb genommen. Nachdem im Januar die Kapazität verdoppelt worden sei, stelle man seit Juni im Dreischicht-Betrieb „rund um die Uhr modernste Ladelösungen für den wachsenden Bedarf im Bereich der E-Mobilität“ her, teilte das Unternehmen am Montag mit. Den weiteren Angaben zufolge wurden in den beiden zurückliegenden Jahren bereits deutlich mehr als 50.000 Wandladestationen gefertigt. Mehr zum Thema lesen Sie hier