Fünfjährige missbraucht: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizei hat am Montag im Regionalverband Saarbrücken einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wirft dem Mann den schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes vor. Zum Artikel

Warum der Hauskauf 2023 in der Pfalz noch schwieriger wird

2022 stiegen die Preise am Pfälzer Immobilienmarkt auf Rekordniveau. Mittlerweile sinken sie wieder. Trotzdem machen immer mehr junge Familien einen Rückzieher beim Hauskauf. Das sind die Gründe. Zum Artikel

Speyer bei der Kriminalität deutschlandweit auf Platz vier

400 Landkreise und kreisfreie Städte gibt es in Deutschland – und Speyer steht in deren Vergleich in einer unerfreulichen „Spitzenplatz“: Es geht um die meisten Straftaten pro 100.000 Einwohner. Lediglich Berlin, Frankfurt am Main und Halle an der Saale kommen auf höhere Werte. Patrick Seiler, der Leiter der Lokalredaktion Speyer, erklärt, wie die Statistik zu Ungunsten der Domstadt zustande kam. Zum Artikel

Pestizidrückstände: Warum Gemüse „besser“ ist als Obst

Jüngst berichtete die RHEINPFALZ über Pestizidrückstände in Obst und Wein. Staatliche Kontrollen zeigen: Bei heimischer Ware sind 76 Prozent belastet. Gilt das auch für Gemüse? Wir haben nachgefragt und dabei Erstaunliches herausgefunden. Zum Artikel

Fasnachtsumzüge: Misstöne nach dem Krisengipfel

Reihenweise werden Umzüge abgesagt. Innenminister Ebling hat sich deshalb mit Spitzenverbänden der Fasnacht getroffen. Was der Minister zusagt – und welcher Frage er ausweicht. Zum Artikel

Kommentar zur staatliche Parteienfinanzierung: Ein peinliches Urteil für SPD und Union

Das Bundesverfassungsgericht verwirft die jüngste Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung. Gut so! Unser Berlin-Korrespondent Winfried Folz kommentiert die höchstrichterliche Entscheidung. Zum Artikel

Es gibt wieder Sparzinsen – drei wichtige Dinge

Jahrelang haben Sparer unter Mini- und Negativzinsen für sichere Geldanlagen gelitten. Jetzt bringen die ersten Tages- und Festgeldkonten wieder mehr Ertrag ein. Bei einer Anlage sollte auf drei Dinge geachtet werden, das raten Verbraucherschützer. Zum Artikel

Darmkrebs kann auch jüngere Menschen treffen

Lange Zeit galt Darmkrebs als eine Erkrankung von Menschen über 50. Dass es jeden treffen kann, zeigt der Fall eines 34-Jährigen, dessen Kolonkarzinom ein Zufallsfund ist. Schmerzen hatte der Mann keine, aber im Vorfeld der Diagnose fiel seiner Frau etwas Ungewöhnliches an seinem Verhalten auf. Zum Artikel

Im Sommer per Direktzug nach Bordeaux

Im Juli und August ist die südwestfranzösische Metropole Bordeaux erstmals per Bahn umsteigefrei von Mannheim und Karlsruhe zu erreichen. Damit lässt sich ein oft als sehr lästig empfundener Bahnhofswechsel in Paris vermeiden. Bahn-Experte Eckhard Buddruss erklärt, worauf sich Bahnreisende freuen können. Zum Artikel

Grüne Exoten in Ludwigshafen

Sie sind grün, laut und echte Akrobaten: Bis zu 2500 Halsbandsittiche leben in Ludwigshafen. Woher die exotischen Vögel kommen, warum manche Bürger mit ihnen ein Problem haben und wie ein Experte ihren Aufenthalt in der Rheinebene bewertet. Zum Artikel