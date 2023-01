Obwohl ihm ein Streifenwagen folgte, ist ein 34-Jähriger in Grünstadt mit seinem Auto am Montag gegen Mittag verkehrt herum in eine Einbahnstraße hineingefahren. Die Beamten haben ihn nach diesem Fehler an der Kreuzung Sausenheimer Straße/Kirchheimer Straße gestoppt – und prompt mehrere weitere Verstöße gegen Verkehrsregeln entdeckt. Die Beamten berichten: Auf der Rückbank des Wagens saßen zwei nicht angeschnallte Erwachsene, die jeweils ein Kleinkind auf dem Schoß hatten. Außerdem hatte der Fahrer keinen Führerschein. Weil auch sonst keiner der Insassen ans Steuer durfte, mussten alle aussteigen und sich zu Fuß weiterbewegen.