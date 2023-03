Der Zirkus als eigenständige Form der Darstellenden Kunst gehört künftig zum Immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Auch der Bau und die Nutzung des Spreewaldkahns, das Singen des Steigerlieds als „Hymne des Bergbaus“ sowie die Hip-Hop-Kultur in Heidelberg und ihre Vernetzung in Deutschland wurden in das Verzeichnis aufgenommen. Die Kulturministerkonferenz bestätigte am Mittwoch die Empfehlungen des Fachkomitees Immaterielles Kulturerbe der deutschen Unesco-Kommission.

Insgesamt wurde das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes um 13 Einträge erweitert, wie die Kulturministerkonferenz und die deutsche Unesco-Kommission mitteilten. Aufgenommen wurden auch das Brunnenfest in Bad Dürrenberg (Sachsen-Anhalt), das Englmarisuchen (ein Schauspiel in St. Englmar/Niederbayern), die Gestaltung und traditionell handwerkliche Fertigung der Vorpommerschen Fischerteppiche sowie die Handweberei. Außerdem schafften es die Kindergartenidee nach Friedrich Fröbel als kulturelle Form frühkindlicher Erziehung und Bildung, die Klassische Reitlehre in Deutschland und die Pflege der Knicks (von Menschen errichtete Erdwälle) in Schleswig-Holstein auf die Liste.

Darüber hinaus wurden zwei Modellprogramme gewürdigt, die beispielhaft zeigen, wie das Immaterielle Kulturerbe bewahrt werden kann: das Netzwerk Kachelofenbau – Traditioneller, handwerklicher Bau von Kachelöfen sowie Sail Training auf Traditionssegelschiffen.

„Mit der Neuaufnahme von 13 Kulturformen in das bundesweite Verzeichnis wird einmal mehr die kulturelle Vielfalt Deutschlands deutlich“, sagte der Vorsitzende der Kulturministerkonferenz und niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Falko Mohrs (SPD). „Sie gibt den Menschen die Möglichkeit, ihre Kultur und ihre Traditionen zu leben und weiterzuentwickeln. Solche Räume stiften Identität und Heimat und damit die Grundlage für ein gutes Zusammenleben in einer modernen offenen Gesellschaft.“ Das bundesweite Verzeichnis umfasst nun insgesamt 144 Kulturformen.