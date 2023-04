Mit dem Start der Bundesgartenschau Mannheim am 14. April hat auch der Verkauf des Buga-Weins begonnen. Neben Winzern der Badischen Bergstraße ist auf Pfälzer Seite auch die Winzergenossenschaft Herxheim am Berg offizieller Weinpartner der Buga 23. Der ausgewählte Sauvignac wird nicht nur auf der Bundesgartenschau selbst und auf dort stattfindenden Events ausgeschenkt, er ist ebenso unabhängig von der Veranstaltung erhältlich. „Etwa 20.000 Flaschen wurden abgefüllt“, sagt Thomas Vogel, Geschäftsführer der Herxheimer Winzergenossenschaft. Diese stehen laut Vogel unter anderem in ausgewählten Fachhandlungen, aber auch in Filialen der Supermarktkette Globus in Ludwigshafen und Neustadt.

Pfälzer Wein mit exotischen Früchten

Bei dem trockenen Sauvignac handelt es sich um eine Kreuzung aus Sauvignac blanc und Riesling. Der Wein ist eine sogenannte Piwi-Sorte, also eine pilzresistente Rebsorte. Geschmacklich soll der Pfälzer Wein Aromen von Zitrusfrüchten sowie Litschi und Passionsfrucht enthalten, aber auch nach feinen Kräutern schmecken.

Alle Artikel und Informationen zur Bundesgartenschau 2023