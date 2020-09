Bei einem Streit zwischen zwei jungen Männern in der Mannheimer Innenstadt hat am Donnerstagabend einer der beiden so schwere Stichverletzungen erlitten, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Die Polizei nahm einen 21-Jährigen als Tatverdächtigen fest. Die Hintergründe des Streits sind nach Polizeiangaben noch unklar. Die Kriminalpolizei Heidelberg ermittelt.