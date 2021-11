Einem 21-jährigen Afghanen wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Der junge Mann war von einem Mitarbeiter eines Etablissements in der Brunnenstraße in Karlsruhe am frühen Samstagmorgen des Hauses verwiesen worden. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf der 21-Jährige unvermittelt mit einem Messer in Richtung des Kopfes des 33-jährigen Geschädigten gestochen haben soll. Der Geschädigte erlitt eine Schnittverletzung oberhalb des Auges, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Beschuldigte konnte bereits kurz nach der Tat von Polizisten festgenommen werden.