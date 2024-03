Mit einer Betrugsmasche versuchen angebliche Mitarbeiter einer Pflegeberatung sensible Daten von älteren oder hilfsbedürftigen Personen zu ergaunern. Im Oberen Glantal sind in den vergangenen Tagen mehrere Fälle bekannt geworden. Versicherungen mahnen zur Vorsicht. Eine Frau berichtet vom Fall ihrer Mutter, die in einem „netten Gespräch am Telefon“ Daten preisgegeben hat und einige Tage später sogar Post bekam.