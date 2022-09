Roger Lewentz (SPD), der rheinland-pfälzische Innenminister im Kabinett von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) , muss am Freitag erneut vor dem U-Ausschuss „Flutkatastrophe“ aussagen. Die CDU will ihm Versäumnisse in der Flutnacht im Ahrtal nachweisen. Der 59-Jährige hat Erfahrung darin, politische Angriffe abprallen zu lassen. Vor zwölf Jahren hat er das in einem anderen Untersuchungsausschuss schon einmal bewiesen. Was den Minister so mächtig macht, lesen Sie hier im ausführlichen Bericht.