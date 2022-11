Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im Oktober leicht zurückgegangen. Die Quote sank von September auf Oktober von 4,7 auf 4,6 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Demnach waren im Oktober 102.573 Menschen ohne feste Erwerbsarbeit. Das waren 2832 oder 2,7 Prozent weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2021 gab es allerdings eine Zunahme der Arbeitslosigkeit um 2284 Menschen oder 2,3 Prozent.

Auch gesamtdeutsch ist die Anzahl der Arbeitslosen im Oktober im Vergleich zum Vormonat saisonüblich um 43.000 auf 2.442.000 zurückgegangen. Sie liege jedoch um 65.000 höher als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote verringerte sich in Deutschland um 0,1 Punkte auf 5,3 Prozent.