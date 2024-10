Einen Leichtverletzten gab es bei einem Unfall am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der L453 zwischen Heuchelheim und Heßheim. Laut Polizei war ein 18-Jähriger aus Obrigheim auf der Landstraße aus Heuchelheim kommend in Richtung Hessheim mit seinem Auto unterwegs, als er bei der Einfahrt in den dortigen Kreisel wegen des Nebels ein anderes Auto zu spät sah. Zwar konnte er noch ausweichen, kollidierte dabei jedoch mit mehreren Verkehrsschildern und kam erst im Graben zum Stehen. Sein Beifahrer wurde dabei leicht verletzt, das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.