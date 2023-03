Mit Darmstadt 98 hat Dirk Schuster, Trainer des 1. FC Kaiserslautern, seinen bislang größten Erfolg als Coach gefeiert – den Durchmarsch von Liga drei in die deutsche Eliteklasse. Für Sentimentalitäten ist am Samstagabend aber kein Platz, da will Schuster mit seiner Mannschaft beim Aufstiegsaspiranten bestmöglich bestehen. Das wird schwer genug im Stadion am Böllenfalltor, kurz „Bölle“, das nach und nach im neuen Glanz erstrahlt. Bei Darmstadt steht wiederum ein Pfälzer an der Seitenlinie – Torsten Lieberknecht ist in Bad Dürkheim geboren und in Haßloch aufgewachsen. Heimatgefühle hin oder her, Gastgeschenke wird es für den FCK trotzdem nicht geben.

Anpfiff ist um 20.30 Uhr, die RHEINPFALZ ist im Liveticker dabei.