Nach dem Wahnsinn ist vor dem Wahnsinn: Bis zur Nachspielzeit lag der 1. FC Kaiserslautern vergangene Woche gegen Heidenheim 0:2 zurück, dann explodierte der Betzenberg. Am hieß es 2:2. Oft wurde in den jüngsten Tagen beschworen, dass so etwas nur in Kaiserslautern möglich ist. Und nächste Woche ist der Hamburger SV zu Gast, das nächste Samstagabend-Topspiel. Doch dazwischen liegt die Reise zu Kellerkind Eintracht Braunschweig. Wird die Partie ein Pflichtsieg – oder doch ein Stolperstein? Anpfiff in Braunschweig ist um 13 Uhr, die RHEINPFALZ begleitet das Spiel wie gewohnt im Liveticker.