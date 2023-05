Der 1. FC Kaiserslautern kann in der Fremde einfach kein Spiel mehr zu seinen Gunsten entscheiden. Nach 90 Minuten behielt der Karlsruher SC mit 2:0 die Oberhand, die Tore des Tages erzielten der Georgier Budu Zivzivadze in der 71. Minute, 20 Sekunden nach seiner Einwechslung, und Paul Nebel in der fünften Minute der Nachspielzeit. Die Roten Teufel waren auch im zweiten Abschnitt weitgehend die bessere Elf mit einem Plus an Möglichkeiten, aber ohne Fortune im Abschluss. Durch die Niederlage mit zwei Toren Differenz muss der FCK den KSC in der Tabelle passieren lassen.