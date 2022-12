Es ist das erste Spiel des 1. FC Kaiserslautern nach dem vorzeitigen Abschied von Mittelfeldspieler Mike Wunderlich. Er löste am Mittwoch seien Vertrag vorzeitig auf. Es ist auch das erste Spiel für Ben Zolinski nach seinem monatelangem Ausfall wegen eines Teulbruchs der Kniescheibe. Der FCK trifft am Freitag auf den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Es wird das einzige Testspiel in diesem Monat sein. Bei widrigen äußeren Bedingungen wird Cheftrainer Dirk Schuster den Fokus darauf legen, einen Überblick über den Leistungsstand seiner Spieler zu gewinnen.

