Ohne Belang ist ein Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC nie. Nicht einmal am vorletzten Spieltag der Zweiten Bundesliga – und auch nicht, wenn es um fast nichts mehr geht. Denn so ist es nicht: Der KSC könnte den FCK in der Tabelle noch überholen, was in der TV-Geld-Rangliste nicht unerheblich wäre. Und: Cheftrainer Dirk Schuster hat eine KSC-Vergangenheit, spielte von 1991 bis 1997 in Baden und lebt noch heute in Karlsruhe. „Es ist für mich ein spezielles Spiel“, sagt er – und kein Sommerkick. Anpfiff im Wildpark ist am Sonntag um 13.30 Uhr, die RHEINPFALZ ist wie immer im Stadion und per Liveblog dabei.