Nach einem Abbiege-Missgeschick im Freinsheimer Toskana-Kreisel am FV-Sportplatz ist eine 63-jährige Opelfahrerin im Wingert liegen geblieben. Laut Polizei war die Autofahrerin am Donnerstag gegen 14 Uhr aus Richtung Osten in den Kreisel eingefahren. Sie wollte eigentlich an der zweiten Ausfahrt in Richtung Herxheim am Berg wieder herausfahren, lenkte aber aufgrund einer Unachtsamkeit zu früh nach rechts. Dadurch kam sie zwischen der ersten und zweiten Ausfahrt des Kreisels von der Fahrbahn ab , fuhr ins angrenzende Feld und blieb schließlich in einem Wingert stehen. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von insgesamt 300 Euro am Wingert und am Fahrzeug.