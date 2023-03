Am 9. und 10. Juni werden Winzer aus Landau und von der Südlichen Weinstraße beim Weinerlebnis wieder gute Tropfen ausschenken. Wie die Veranstaltungsgesellschaft Landau-SÜW mitteilt, können sich Winzer noch bis einschließlich 12. März bewerben. Beim Nachfolgeformat der traditionellen Weintage der Südlichen Weinstraße nutzten im vergangenen Jahr mehr als 90 Betriebe die Chance, ihre Weine und Sekte in der Landauer Innenstadt zu präsentieren. Auch in diesem Jahr sind wieder verschiedene Erlebnisstationen geplant, etwa im Frank-Loebschen Haus, auf dem Rathausplatz oder im Hof der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land. „Mit rund 2000 Gästen waren wir im vergangenen Jahr sehr zufrieden mit unserem großen Weintasting und freuen uns auch 2023 wieder auf eine gelungene Veranstaltung im Herzen Landaus“, unterstreicht der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft, Bernd Wichmann, in einer Pressemitteilung. Das Konzept mit den Imbissständen, das sehr gut angekommen sei, will die Gesellschaft weiter ausbauen. Auch der Rathausplatz solle noch großflächiger bespielt werden.

Info



www.events-ld-suew.de/weinerlebnis