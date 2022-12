Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern wird innerhalb seiner Wintervorbereitung ein weiteres Testspiel in der Pfalz bestreiten. Am Sonntag, 15. Januar, 14 Uhr, empfängt die Elf von Cheftrainer Dirk Schuster auf Platz 4 nahe des Fritz-Walter-Stadions den FC Rot-Weiß Erfurt, der in der Regionalliga Nordost aktuell Platz zwei belegt.