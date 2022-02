Die Kommunale Impfstelle Landau/Südliche Weinstraße passt aufgrund gesunkener Nachfrage nach Coronaimpfungen ihre Öffnungszeiten an. So bleibt die Einrichtung in der Landauer Albert-Einstein-Straße 29 am Mittwoch, 23. Februar, geschlossen. Öffnungszeiten für das „Impfen ohne Termin“ sind montags und freitags von 8 bis 15.45 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 11 bis 18.45 Uhr.

In der kommenden Woche wird in der Einrichtung im Gewerbepark Am Messegelände erstmals der neue Novavax-Impfstoff verabreicht. Er funktioniert nach einem anderen Prinzip als die MRNA-Impfstoffe von Biontech oder Moderna, weshalb er möglicherweise auch von Menschen akzeptiert wird, die einer Impfung bisher skeptisch gegenüberstanden. Die gelegentlich verwendete Beschreibung „Totimpfstoff“ ist allerdings nicht ganz zutreffend, da Novavax keine abgetöteten Krankheitserreger enthält. Der bisher einzige Totimpfstoff Valneva eines französischen Herstellers befindet sich noch in der Zulassung.

Bisher haben sich bei der Hotline oder dem Impfportal des Landes 682 Menschen für eine Novavax-Impfung angemeldet. Sie werden am Montag, 28. Februar, nachmittags sowie am Dienstag, 1. März, und Mittwoch, 2. März, geimpft. In dieser Zeit sind keine Impfungen ohne Termin möglich. Wer sich ebenfalls mit Novavax impfen lassen möchte, muss sich dafür anmelden. Das geht nur über das Landesportal https://impftermin.rlp.de oder telefonisch über die Termin-Hotline des Landes unter 0800 5758100.

Freies Impfen mit MRNA-Impfstoffen geht wegen der Novavax-Impfungen in der kommenden Woche montags von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 10 bis 17.45 Uhr und freitags von 8 bis 15.45 Uhr.