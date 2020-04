Grundsätzlich wird im Daimler-Konzern die Kurzarbeit noch bis Ende April fortgesetzt. Ein Sonderfall ist jedoch das Global Logistic Center (GLC) in Germersheim: Dort hielt etwa die Hälfte der 3000 Mitarbeiter schon in den vergangenen Wochen den Betrieb aufrecht. Am Montag, 20. April, soll die Kurzarbeit im GLC komplett enden.

Hintergrund: Auf das Daimler-Ersatzteillager sind unter anderem Feuerwehr, Polizei und Technisches Hilfswerk angewiesen. Da Services und Notdienste weiter sichergestellt sein sollten, lief der Betrieb im GLC zwar auf Sparflamme, aber ohne Unterbrechung weiter.

Nun hat die Bundesregierung angekündigt, dass unter anderem Autohäuser unabhängig von ihrer Größe ab 20. April wieder öffnen dürfen. „Damit ist der Bedarf klar absehbar“, sagte Ralf Köhler, Erster Bevollmächtigter der IG Metall, gegenüber der RHEINPFALZ. Deshalb werde ab kommender Woche das gesamte Team des GLC seine Kurzarbeit beenden und wieder regulär arbeiten.

Von Germersheim aus werden Ersatzteile für die Marken Mercedes-Benz, Smart und Fuso weltweit verschickt. Mit über 1,2 Millionen Quadratmetern Lagerfläche und einem Sortiment von rund 500.000 verschiedenen Teilen ist das GLC laut Unternehmensangaben mit seinen Außenstandorten in Offenbach/Queich, Wörth, Ettlingen und Hatten/Frankreich eines der größten Zentrallager für Fahrzeugteile in der Automobilbranche weltweit.

https://www.rheinpfalz.de/lokal/artikel/liveblog-coronavirus-maimarkt-veranstalter-rechnen-mit-absage/