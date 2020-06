Die Polizei hat am Donnerstag einen 36-jährigen Autofahrer im Stadtteil West gestoppt, der in einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs war. Der Mann hatte zudem keinen Führerschein, saß unter Drogen hinterm Steuer und hatte Waffen im Wagen. Laut Polizeibericht kontrollierte eine Streife gegen 4.30 Uhr einen VW Touareg in der Bayreuther Straße. Der Fahrer, ein 36-jähriger Ludwigshafener, gab bei der Kontrolle direkt zu, dass er keinen Führerschein hat. Die Polizeibeamten stellten außerdem fest, dass das Kennzeichen eigentlich zu einem Opel gehört. Sowohl die Kennzeichen als auch der VW Touareg waren als gestohlen gemeldet. Die Beamten entdeckten außerdem bei dem Mann und im Wagen verbotene Teleskopschlagstöcke und kleine Mengen an Drogen. Der Autofahrer stand zudem bei der Fahrt unter Drogeneinfluss. Das gestohlene Auto, sowie die aufgefundenen Drogen und Waffen wurden sichergestellt. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 36-jährigen wird nun gleich wegen mehrerer Straftaten ermittelt.