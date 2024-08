Eine Pferdebesitzerin entdeckte ihr Pferd am Dienstagmorgen apathisch mit gesenktem Kopf auf dem Weidegrundstück. Das Tier wurde offensichtlich in der Nacht zuvor durch eine Verletzung im Genitalbereich schwer misshandelt und musste daraufhin eingeschläfert werden. Die Polizei gibt an, dass die Verletzung vermutlich durch einen Menschen mit einem bisher unbekannten Gegenstand vollrichtet wurde.

Die Polizei in Lampertheim führt die Ermittlungen aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.