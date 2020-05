Autofahrer müssen im Bereich des Fahrlachtunnels in den Pfingstferien von 1. bis 14. Juni mit Staus rechnen. Das hat die Stadt Mannheim mitgeteilt. Aufgrund von turnusgemäßen Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Tunneltechnik müssen die beiden Tunnelröhren abwechselnd voll gesperrt werden. Neben der Beleuchtung und der Lüftungsanlage sollen die Entwässerungsanlage und die Signalelektronik gewartet werden. Außerdem stünden Reinigungsarbeiten an. Dem Verkehr steht den weiteren Angaben zufolge in dieser Zeit nur eine Fahrspur in der jeweils freien Tunnelröhre zur Verfügung. Die Verkehrsführung wird vor Ort ausgeschildert.