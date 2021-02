Ein Mainzer hat in der Nacht auf Montag den Notruf gewählt, weil er sich im Drogenrausch offenbar absichtlich den Penis abgeschnitten hatte. Polizisten fanden vor Ort nicht nur den Mann und das abgetrennte Körperteil, sondern auch Marihuana. Jetzt ermitteln sie gegen den 47-Jährigen wegen Rauschgift-Besitzes. Was er sich selbst angetan hat, ist für sie hingegen ohne unmittelbare Bedeutung: „Er darf das“, erläuterte eine Sprecherin. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde. Inwieweit der Eingriff erfolgreich verlaufen ist, weiß die Polizei aber nicht.